LG생활건강, 태반으로 에너지 채우고…강력한 보습으로 피부 촉촉

[아시아경제 임혜선 기자] LG생활건강은 이자녹스에서 설을 맞아 최고급라인 '테르비나 AD 3종 스페셜 세트'를 내놨다.

회사 측은 "테르비나 AD 기획세트는 세계적인 생명과학 연구기관 CHA 태반 연구소의 독자적인 과학기술로 개발된 rHPP-8TM과 재조합 태반 줄기세포 배양액 핵심 성분인 rFPP-5TM, 테르비나의 새로운 성분인 FibrogluTM을 함유해 피부 에너지를 찾아주는데 도움을 준다"고 설명했다. 제품은 스킨소프너, 에멀전, 크림 등으로 구성됐다. 고급스러우면서도 모던한 감각의 용기에 담겨 선물하기 좋다.

보습력이 강화된 '비욘드 딥 모이스처 스무딩 바디 에멀전 스페셜 기획 세트'도 있다. '딥 모이스처 라인'은 비욘드 클린뷰티 연구소에서 개발한 스킨미믹세라마이드 콤플렉스가 함유돼 피부 장벽부터 튼튼하게 개선해주는 효과가 있다. '딥 모이스처 스무딩 바디 에멀전'은 바른 직후 94.8% 개선되는 빠른 보습과 건조한 상황에서도 유지되는 강력 보습, 건조한 상황에서도 5시간 유지되는 오랜 보습으로 건조한 겨울 피부를 더욱 건강하고 촉촉하게 케어해주는 제품이다.

'닥터벨머'는 피부 밸런스 케어를 통해 민감해진 피부 진정과 손상 케어를 돕는 ‘닥터벨머 어드밴스드 시카 기초 2종 세트’를 선보였다. 닥터벨머 어드밴스드 시카 토너와 에멀전으로 구성된 2종 세트는 병풀 추출성분, 베타인, 판테놀을 함유한 처방으로 피부 밸런스 케어를 도와 피부 장벽을 건강하게 케어해주는 시카 밸런싱 솔루션을 제공한다.

