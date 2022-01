'키캉스' 강화하는 서울신라호텔…상시 운영 '키즈 라운지' 신설

'리드 앤 플레이 키즈' 패키지로 주말 교육 프로그램 참여 가능

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19가 장기화되면서 외국 비즈니스 고객을 주요 타깃으로 운영하던 특급호텔이 새로운 모습으로 탈바꿈하고 있다. 호텔업계는 어린이를 대상으로 한 다양한 서비스를 선보이며 자녀 동반 가족 고객에게 비교적 안전하게 놀러 갈 수 있는 휴식처로 주목받고 있다.

서울신라호텔은 18일 상시 운영되는 키즈 라운지를 오픈했다고 밝혔다. 방학·어린이날 등 특별한 시즌에만 임시 키즈 라운지를 운영했던 서울신라호텔은 코로나19로 어린 자녀와의 나들이에 신경 쓸 것이 더욱 많아진 부모님들이 방역과 놀이, 교육에 대한 고민을 동시에 해소할 수 있도록 키즈 라운지를 상시 운영한다고 말했다.

호텔 본관 5층 키즈 라운지는 서울신라호텔 '더 이그제큐티브 라운지'의 고급스러운 공간 연출을 본따 만들었다. 어린이들의 오감을 사로잡을 요소들을 접목한 것이 특징이다. 베이지색과 나무 질감 인테리어로 차분하면서도 자유로운 키즈 도서관을 연상시킨다.

라운지에서는 어린이 도서와 유명 아티스트의 판화, 오브제를 접할 수 있다. 오감발달에 좋은 편백나무 칩 풀장과 원목 장난감도 배치, 교육적 요소와 놀이 요소를 조화롭게 연출했다는 설명이다. 입구 포토존에는 대형 신라베어가 배치됐다. 키즈 라운지를 이용하는 만 6세 이하 모든 어린이를 대상으로 장난감 '뽀로로의 신기한 옷장놀이'를 증정하는 오픈 이벤트도 준비됐다.

키즈 라운지는 매주 월~금요일 투숙객에게 무료로 개방되며 매주 주말에는 '리드 앤 플레이 키즈(Read & Play Kids)' 패키지를 통해 이용 가능하다. 주말에는 그림책 놀이영어 스튜디오 '리틀소호'와 함께 ▲선생님과 읽는 영어 그림 동화책 ▲독후 활동 등 체계적이고 탄탄한 키즈 교육 프로그램을 추가로 제공한다. 권장 연령 4~6세, 6~9세에 맞춰진 프로그램으로 한 타임당 50분씩 4번 진행된다. 프로그램 종료 후 40분간 자유놀이 시간을 가질 수 있다.

호텔은 "어린이를 대상으로 한 공간인 만큼 더욱 철저한 방역을 위해 시간대별 총 6객실 입장만 가능하다"며 "90분 간격으로 소독을 진행한다"고 설명했다. 라운지에는 전체적인 공기를 정화시켜줄 삼성전자의 비스포크 큐브 에어도 설치됐다. 공간 이용 및 프로그램 참여 시에는 반드시 마스크를 착용해야 한다.

서울신라호텔 키즈 라운지에서 주말마다 선보이는 그림책 놀이영어 프로그램은 오는 22일부터 2월27일 중 매주 토, 일요일에 진행되며 '리드 앤 플레이 키즈' 패키지 이용 시 참여할 수 있다. 이 패키지는 비즈니스 디럭스 룸 1박 기준 영어 스토리텔링&크래프트 클래스 참여(소인 1인, 지정 시간대 이용), 5층 키즈 라운지 이용(지정 시간대 이용)이 포함된다.

