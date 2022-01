김정숙 여사, 두바이 '韓-UAE 지식문화 교류식' 참석

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령과 함께 두바이를 방문 중인 김정숙 여사는 16일(현지시간) 중동 최대 규모의 모하메드 빈 라시드 도서관(이하 'MBR 도서관')에서 열린 '한-UAE 지식문화 교류식'에 참석, 한국의 문화와 역사를 담은 도서를 기증했다.

김정숙 여사는 인사말을 통해 중동 최대 규모의 MBR 도서관이 한국 문화와 한국학 콘텐츠를 전파하고 확산시키는 거점으로 자리매김하게 되기를 바란다고 밝혔다.

특히 대표 기증 도서로 전달한 '훈민정음해례본'에 대해 모든 국민이 글자를 쓰고 읽을 수 있도록 쉽고 과학적으로 만든 한글의 원리가 담겨 있다고 언급하고, 세상의 모든 지식과 지혜가 활발히 공유되며, 누구라도 평등하게 환대하고 응원하는 도서관의 정신을 훈민정음에서 만날 수 있다고 말했다.

오는 4월 개관에 앞서 한국과 아랍에미리트(UAE) 양국 간 지식·문화 교류 활성화를 위해 마련된 이 행사에는 두바이 문화예술위원회 위원장 라티파 빈트 모하메드 공주, 할라 바드리 두바이 문화예술청장, 모하메드 알 무르 MBR 도서관장, 서혜란 국립중앙도서관장 등이 참석해 축하와 우의를 나누었다.

