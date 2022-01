대전 8개 초교·유치원 68명 식중독 증세… "같은 업체 도시락 먹어"

[아시아경제 김대현 기자] 대전지역 초등학생과 병설 유치원 원생들이 같은 업체의 도시락을 먹고 집단 식중독 증세를 보여 보건당국이 역학조사를 진행 중이다.

16일 대전시교육청에 따르면 지난 13일 방과 후 교실에서 점심으로 하이라이스 도시락을 먹은 초등학생과 유치원생들이 설사와 복통 증세 등을 호소했다.

현재까지 8개 학교와 2개 병설 유치원에서 68명이 식중독 증세를 보였다. 학생들의 검체와 남은 음식물 시료를 토대로 역학조사가 이어지고 있다.

도시락 업체에 대해선 영업 중단 조처가 내려졌다. 학교들은 가정 도시락 및 간편식으로 급식을 대체할 계획이다.

대전교육청 관계자는 "해당 업체는 17개 학교 및 병설 유치원에 도시락을 납품했는데 나머지 9곳에서는 탈이 없었다"고 밝혔다. 이어 "일부 솥에서 하이라이스가 식는 과정에서 바이러스가 발생했을 가능성이 높은 것으로 보고 있다"고 덧붙였다.

