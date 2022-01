[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 14일자로 김진철 행정관리국장·조청훈 안전교통국장 등 4급 이하 승진자 및 전보 발령사항을 13일 발표했다.

<4급 승진자 및 전보>

▲행정관리국장 김진철 ▲기획재정국장 박영재 ▲미래경제국장 김송자 ▲안전교통국장 조청훈 ▲강서구의회 최선일

<5급 승진자 및 전보>

▲자치행정과장 안종길 ▲재무과장 박순영 ▲어르신복지과장 박은경 ▲주택과장 최철호 ▲안전관리과장 채상병 ▲교통행정과장 김강수 ▲보건행정과장 직무대리 백진기 ▲위생관리과장 직무대리 최순향 ▲우장산동장 직무대리 장주민 ▲발산제1동장 직무대리 김동연 ▲방화제3동장 직무대리 한응호) ▲행정관리국 현석동 황미연

