아이허브, 20일까지 '설맞이 세일' … 최대 20% 할인

[아시아경제 조인경 기자] 건강식품 e커머스기업 아이허브(iHerb)가 국내 고객만을 위한 '설맞이 세일'을 진행한다고 13일 밝혔다.

오는 20일 오전 3시까지 아이허브에서 5만원 이상 주문하면 15%, 9만원 이상 주문하면 20% 할인 혜택을 받을 수 있다.

다만 한국 고객만을 위한 행사인 만큼 배송지가 대한민국인 경우에만 할인이 적용된다. 장바구니에서 할인코드를 입력하면 계정당 횟수 제한 없이 할인 혜택이 제공된다.

또 글로벌 판매 1위 제품이자 한국인 구매 비중이 60%에 달하는 캘리포니아 골드 뉴트리션(CGN)의 '락토비프 프로바이오틱스 300억', 뼈 건강에 도움을 주는 고효능 비타민 제품인 슈퍼 뉴트리션 '슈퍼 이뮨' 등 그동안 '직구 대란'을 불러온 아이허브의 다양한 인기 제품을 특별 할인가에 구매할 수 있다.

동물 성분을 전혀 사용하지 않은 비건 제품과 동물 실험을 하지 않은 크루얼티 프리 제품 등 다양한 친환경 제품도 할인 판매한다.

이주현 아이허브코리아 홍보팀장은 "이번 행사는 아이허브의 글로벌 최대 시장 중 한 곳인 대한민국 고객만을 위해 특별히 준비했다"며 "할인율도 그 어느 때보다 높아 새해 건강 관리에 필요한 제품을 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회"라고 소개했다.

한편 아이허브는 건강 관련상품에 특화된 e커머스기업으로 1300여개 브랜드, 3만개 이상의 제품을 세계 180여개 국가에 판매하고 있다. 한국에서 주문한 제품은 모두 미국 캘리포니아의 물류센터에서 출고되며, 주문 후 약 72시간 이내에 한국에 도착하는 빠른 배송 시스템을 갖췄다.

