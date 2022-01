광주 남부소방서, 남광주 전력구 화재 예방 현장지도

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부소방서는 최근 남구 진월동에 위치한 남광주 전력구를 방문해 주요시설 확인 등 현장지도를 실시했다고 13일 밝혔다.

이날 실시한 현장 지도는 관계인의 안전의식을 향상시키고 위험요인을 사전에 제거해 대형화재를 미연에 방지하고자 마련됐다.

지하에 위치한 전력구는 화재안전 특별관리시설로 진입구가 협소하고 전력용 케이블이 폴리에틸렌이나 폴리비닐폴아이드 외장재로 되어 있어 화재 발생 시 일산화탄소 등 유독가스로 인해 화재 진압이 어려워 대형 재난 사고로 이어질 위험이 크다.

이에 ▲지하구 연소방지설비 등 소방시설 유지·관리 상태 및 정상 작동 여부 확인 ▲화재 발생 시 초기 대응 및 대처방안 확인 ▲소방안전관리자 업무 이행상태 확인 등 안전관리에 관한 사항을 중점으로 확인했다.

이정자 남부소방서장은 “전력구는 밀폐된 지하공간이라는 특수성으로 화재 시 현장대원의 활동에 어려움이 있어 화재 예방이 무엇보다 중요하다”며 “관계인들의 자율적인 안전관리와 지속적인 관심을 가져달라”고 당부했다.

