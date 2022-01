[아시아경제 공병선 기자] 무학 무학 033920 | 코스피 증권정보 현재가 8,500 전일대비 60 등락률 +0.71% 거래량 7,048 전일가 8,440 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일무학, 자사주 70만주 취득 결정[특징주]무학 투자주의 종목 지정에도 강세 close 은 최낙준 대표이사를 신규 선임했다고 13일 공시했다. 향후 무학은 최재호, 최낙준 각자 대표이사 체제로 운영된다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr