에스엘바이오닉스, FIU 통과한 가상자산거래소 '프라뱅'과 MOU 체결

[아시아경제 장효원 기자] 에스엘바이오닉스 에스엘바이오닉스 214310 | 코스닥 증권정보 현재가 6,180 전일대비 310 등락률 +5.28% 거래량 137,835 전일가 5,870 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 에스엘바이오닉스, 스튜디오산타클로스 51억 지분 추가 확보[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일[이번 주 유상증자] 1월 첫째 주 유상증자 close 는신사업 추진을 통한 투자수익 확보를 위해 가상자산거래소 프라뱅에전략적 투자를 단행하는 투자양해각서(MOU)를 체결했다고 13일 밝혔다.

회사는 양해각서 체결 후 향후 공동사업 또는 지분투자 등을 검토할 예정이며 향후 진행사항에 대해서는 확정되지 않았다고 밝혔다. 양사는 지분 투자뿐만 아니라 공동사업 범위에 대해 적극적으로 논의하는 등 신사업 추진을 위한 공격적인 행보를 보일 전망이다.

MOU 추진 배경은 현재 원화 거래가 가능한 대표 4대 가상자산거래소(업비트, 코인원, 빗썸, 코빗) 외에도 20개의 코인마켓 가상자산사업자 신고가 추가로 수리되면서 향후 ‘프라뱅’의 원화 마켓 운영 정상화 추진을 통해 이용자 급증과 본격적인 매출 성장으로 이어질 것이라는 전망을 기대하고 신사업을 추진할 계획이다.

프라뱅은 2020년 디지털자산거래소로 출범해 투명성과 신뢰성 기반의 가상 자산 거래 서비스를 제공하고 있다. ISMS인증 획득을 비롯해 자금세탁방지(AML) 관련 신고요건을 충족하며 지난해 12월 30일 금융정보분석원(FIU)로부터 가상자산사업자 심사를 통과하는 등 향후 기업가치가 높아질 것으로 예상된다. 차별화된 NFT, Defi, BTC마켓등 마켓 카테고리를 크립토시장의 프로젝트별로 구분해 기존 거래소와는 차별화된 서비스 제공을 목표로 신사업 추진을 준비 중이다.

에스엘바이오닉스 관계자는 "프라뱅의 사업 안정성과 미래가치 등을 종합적으로 판단, 신중히 검토한 결과 이번 양해각서 체결을 결정했다"며 "회사는 2022년 영업이익 흑자전환을 목표로 적극적인 신사업 확보에 매진할 계획"이라고 말했다.

이어 "'프라뱅' 투자는 향후 시장규모의 확대가 예상되는 만큼 높은 투자수익을 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

한편 가상자산사업자 심사통과 후 원화마켓 재개를 준비 중인 가상자산거래소를 향해 다양한 기업들의 M&A 논의가 가열되고 있는 것으로 알려지며 ‘에스엘바이오닉스’의 ‘프라뱅’ 투자에 대한 업계의 관심이 이어지고 있다. 원화거래가 가능한 가상자산 거래소 ‘빗썸’은 이미 20조의 기업가치를 뛰어넘었으며, 후오비코리아는 원화거래 승인을 받지 못했음에도 불구하고 한국토지신탁으로부터 1990억원의 기업가치를 인정받아 160억원의 투자 유치에 성공한 바 있다.

