포팩트 오토바이 헬멧 블루투스, ‘이마트 일렉트로마트 11개 지점’ 입점

[아시아경제 유현석 기자] 오토바이 헬멧 블루투스 전문 기업 포팩트(4FACT)가 이마트 일렉트로마트의 전국 11개 지점에 자사 제품 ‘T1’과 ‘F2S’ 입점을 완료했다고 13일 밝혔다.

포팩트의 제품이 판매되는 곳은 이마트 일렉트로마트 해운대점, 목포점, 연수점, 강릉점, 신제주점, 죽전점, 자양점, 왕십리점, 킨텍스점, 스타필드 하남점, 스타필드 고양점 등 전국 11개 지점이다. 특히 F2S 제품은 각 지점에서 직접 체험해 볼 수 있다.

지난해 5월에 출시한 T1 제품은 월 1000대 이상의 판매고를 올리며 흥행을 이어가고 있다. 최대 사용시간 10시간의 넉넉한 배터리(500mAh)를 탑재했고 블루투스 5.0 적용으로 더욱 선명한 음질을 제공한다. 조그휠을 통한 간단한 조작도 장점으로 손꼽힌다.

F2S 제품은 국내 정식 판매중인 동급 제품군 중 가장 큰 2000mAh 배터리를 탑재해 장시간 사용 가능하며 주행 중 오토바이 블랙박스 녹화와 블루투스 음악 감상을 동시에 사용할 수 있다. 해상도는 최대 2K(1440p)를 지원하며, 설정을 통해 1K(1080p) 60FPS까지 설정이 가능하다. 이 제품에도 블루투스 5.0이 탑재돼있다. 또한 상하 좌우 각도 조절 또한 가능하다.

또 포팩트에서 제작한 자체 한글 어플리케이션을 지원하며 IP65 등급의 방수 방진, 최대 128GB 메모리카드지원(별매) 등 소비자의 니즈를 반영한 제품으로 기대를 받고 있다.

강민식 포팩트 대표는 “이마트 일렉트로마트에 입점하면서 기존에 확보한 전국 150개 판매처와 함께 더욱 고객에게 가까이 다가갈 수 있게 됐다”며 “항상 합리적인 가격과 만족할 수 있는 성능의 제품들로 라이더분들이 안전한 라이딩을 즐길 수 있도록 만들겠다”고 밝혔다.

한편 포팩트는 이륜차 사고 위험을 줄이고 배달 종사자의 보험료 부담까지 낮추기 위해 최근 고고에프앤디(GOGO F&D)와의 MOU를 맺고 사물인터넷(IoT) 센서를 통한 안전운전 솔루션 개발을 추진하고 있다.

