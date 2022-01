화순군, 여성친화형 ‘소형전기운반차’ 지원…최대 400만원

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군은 오는 24일까지 효율적인 농작업 도모와 농업 분야 미세먼지 감축을 위한 여성 친화형 다목적 소형전기운반차 지원사업 신청을 받는다고 13일 밝혔다.

신청 자격은 군에 1년(신청일 기준) 이상 거주하고 농업경영체 등록을 한 여성 농업인이다.

지원 대상자로 선정되면, 11종의 소형전기운반차 구입비의 일부를 지원받는다.

보조 금액은 350만원에서 최대 400만원이며 보조금 한도를 초과한 기종을 구입할 때는 자부담을 추가해 구입할 수 있다.

신청을 희망하는 농가는 읍·면 행정복지센터 산업팀에 신청서를 제출하면 된다.

군은 화순군 농어업·농촌 및 식품산업 정책심의회 농업정책분과 심의를 거쳐 대상자를 확정할 계획이다.

자세한 사항은 읍·면 행정복지센터 산업팀, 군 농업정책과 친환경농업팀로 문의하면 된다.

