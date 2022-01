[아시아경제 문혜원 기자] 매드포갈릭은 네이버페이로 현장 결제하는 고객을 대상으로 1만 포인트를 선착순으로 적립해 주는 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.

네이버페이 포인트 적립 이벤트는 매장에서 식사 후 네이버페이로 5만원 이상 현장 결제하는 고객에게 선착순으로 1만 포인트를 즉시 적립한다. 네이버 결제 서비스를 도입한 25개 매드포갈릭 매장에서 진행된다.

사전 회원 가입이 돼 있다면 네이버 앱이나 네이버페이 앱에서 현장 결제 QR 코드를 통해 간편하게 네이버페이로 결제할 수 있다.

