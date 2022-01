우주인피자, ‘토마호크 선물세트 3종’ 선보여

[아시아경제 문혜원 기자] 우주인피자는 설을 맞아 자사 인기 제품인 토마호크 스테이크를 고급 세트로 구성한 ‘우주인 토마호크 선물세트 3종’을 선보였다고 13일 밝혔다.

우주인 토마호크 선물세트 3종은 지난해 11월 출시 후 홈파티 트렌드 확산에 힘입어 큰 인기를 얻고 있는 우주인 토마호크 스테이크(700g)에 특제 시즈닝 등을 더해 풍성하게 구성한 것이 특징이다. 킬바사 소시지를 함께 담은 '프라임'(3인 구성)과 티본스테이크(500g)를 추가한 '프리미엄'(4인 구성), 토마호크 스테이크를 하나 더 넣은 '시그니처'(5인 구성)까지 총 3종으로 구성됐다.

특히 스테이크는 100% 식물성 사료만을 사용하는 CAB(Certified Angus Beef) 블랙 앵거스 품종 중 쉐프들이 가장 많이 선택하는 탑초이스 등급만을 사용했다. 35cm가 넘는 길이에 700g 이상의 압도적인 크기로 넉넉한 양을 자랑한다. 또한 스테이크에 가장 알맞은 3cm 두께로 절단해 고급 레스토랑에서 맛볼 수 있는 프리미엄급 토마호크 스테이크를 집에서도 쉽고 간편하게 즐길 수 있다.

뿐만 아니라 블랙 색상의 세련되고 고급스러운 패키지로 포장돼 있어 비대면 명절이 예상되는 올 설에 품격 있는 선물로 제격이다.

우주인피자는 설 선물로 대량 구매 시 할인 혜택을 선사하는 ‘다다익설 프로모션’도 진행한다. 5개 구매 시 10%, 10개 구매 시, 20% 할인을 제공한다.

