GS리테일, 푸드 스타트업 '쿠캣' 인수…550억원 투자

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 13일 푸드 스타트업 주식회사 ‘쿠캣’을 공식 인수한다고 밝혔다.

이번 인수에서 GS리테일은 구주 매수 및 신주 발행 등을 포함해 약 550억원을 투자한다. 또한 재무적 투자자로서 NH투자증권 PE본부(NH PE)가 참여해 신주 발행 등에 약 300억원을 투자한다. GS리테일은 쿠캣의 최대주주가 되며, 쿠캣을 자회사로 편입한다. 경영은 기존 대표이사인 이문주 대표가 계속 맡는다.

GS리테일은 ▲GS25·쿠캣마켓 플래그십 매장 출점 ▲냉동 외 상품으로 취급 카테고리 확대 ▲MZ세대(밀레니얼+Z세대)에 최적화된 상품 기획 및 출시 ▲공동 연구개발(R&D) 및 마케팅 전개 등을 추진한다. 또한 퀵커머스 부문에서는 GS더프레시 마이크로 풀필먼트 센터(MFC) 냉동 상품 저장 기능 확대, 요기요·쿠캣 마켓 등을 통한 동시 판매 상호 시너지 구축 등이 진행한다. e커머스 부문에서는 GS리테일의 상품 소싱력을 기반으로 한 상품 카테고리 확장, 기존 온라인 사업과 풀필먼트 센터 공동 운영 등 시너지도 예상된다.

특히 GS리테일은 쿠캣의 MZ세대 취향 저격 상품과 1만6000여개 플랫폼의 시너지 효과를 기대하고 있다. 앞서 GS25와 GS더프레시는 지난해 5월과 7월 쿠캣과의 협력을 통해 대표 상품인 딸기쏙 찹쌀떡 상품 등을 도입했고, 해당 상품들은 냉동 디저트 상품군에서 1위를 차지하는 등 큰 인기를 끌었다.

이성화 GS리테일 신사업부문 상무는 “이번 인수는 3300여만명에 이르는 글로벌 MZ세대 고객을 1만6000여 오프라인 플랫폼으로 모셔올 수 있는 중요한 계기가 마련된 것”이라며 “보다 감각적이고 차별화된 상품기획(MD)으로 고객들에게 다가갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

