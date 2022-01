"영리하고 위대하게."

스마트한 골퍼를 위한 2022년 젝시오 12와 엑스, 레이디스 라인업이다. "기존 골프클럽에서 볼 수 없던 신개념 기술력을 접목시켰다"며 "일반 골퍼들이 보다 쉽게 편안한 골프를 할 수 있다"는 자랑이다. 액티브윙은 최대 볼 스피드를 실현하는 에어로 다이나믹 설계다. 다운스윙의 시작과 함께 공기 흐름을 이용해 헤드가 흔들림 없이 궤도를 따라 이동할 수 있도록 돕는다.

임팩트 시 최적의 페이스 앵글을 만들어 최대 비거리를 이끈다. 미적용 클럽 대비 타점 분산 17%, 미스 샷을 23% 감소시킨다. 여기에 헤드 반발력을 높이는 리바운드 프레임 기술을 더했다. 기존 모델과 비교해 반발 영역이 121% 확대됐다. 엑스 모델은 QTS 슬리브 피팅 시스템을 도입했다. 원하는 탄도 세팅이 가능하다. 전국 골프 대형체인 매장과 특약점에서 판매한다.