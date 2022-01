bhc 족발상회, 올해 첫 신메뉴 ‘보쌈’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]bhc가 운영하는 족발상회가 올해 첫 신메뉴인 ‘보쌈’ 메뉴를 새롭게 선보인다고 13일 밝혔다.

보쌈은 당일 조리한 고기만 사용하는 브랜드 원칙을 따라 신선한 품질이 강점이다. 또한 육수에 된장과 콩발효 소스로 맛을 낸 두툼한 돼지고기를 넣고 마늘과 푹 삶아 감칠맛을 살린 것이 특징이다. 사이즈는 중(2~3인용), 대(3~4인용) 등 총 두 가지다.

다양한 반찬도 눈길을 끈다. 배와 양파로 맛을 살린 매콤한 보쌈김치, 시원한 백김치, 꼬들무김치 등 김치류 3종이 더해져 보쌈의 부드러운 육질과 함께 아삭한 식감을 동시에 누릴 수 있다.

갈치속젓, 새우젓, 쌈장 등 각양각색 소스와 마늘, 고추, 상추, 깻잎과 같은 야채도 포함돼 취향에 따라 다채롭게 쌈을 해 먹을 수 있다.

bhc는 2020년 첫 자체 개발 브랜드인 족발상회를 론칭했다. 지난해 8월에는 경기도 파주시에 족발상회 가맹 1호점인 운정점을 출점했고, 이후 장한평점, 한대앞역점, 방이점 등을 연이어 열었다.

