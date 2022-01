[속보] 광주 아파트 공사현장서 외벽 무너져…인명피해 확인 중

속보[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 14일 오후 4시께 광주광역시 서구 아파트 공사현장에서 외벽이 무너져 내렸다.

떨어진 구조물이 차량을 덮친 것으로 알려졌다.

소방당국은 안전 조치와 함께 인명 피해 등을 확인하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr