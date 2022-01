정읍시, 설 명절 전에 ‘3차 재난기본소득’ 지급

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 설 명절 이전 모든 시민에게 1인당 10만원씩의 3차 재난기본소득을 지급한다고 11일 밝혔다.

정읍시와 정읍시의회는 이날 시청 대회의실에서 기자회견을 열고 정읍시 3차 재난기본소득 지원계획을 발표했다.

이번 전 시민 대상 재난기본소득 지원금은 지난 2020년 5월, 지난해 1월에 이은 세 번째 지원이다.

새해 시작과 함께 시민들에게 희망을 주고, 위축된 지역경제에 도움을 주기 위해 정읍시의회와 협의해 지급을 결정했다.

지급 대상은 올해 1월 10일 기준으로 신청일까지 계속해서 정읍시에 주소를 둔 10만7000여 명이 해당되며, 재난예비비 약 107억원의 예산이 소요된다.

시는 설 연휴 이전 최대한 지급을 시작할 수 있도록 추진할 예정이며, 지역경제 활성화를 위해 선불카드 형식으로 지급할 계획이다.

지급된 선불카드는 대형마트와 유흥업소 등을 제외하고 오는 6월 30일까지 정읍지역 내에서만 한시적으로 사용할 수 있다.

신청 방법은 오는 26일부터 내달 18일까지 주소지 읍·면사무소와 동주민센터를 방문해 신청하면 된다.

시는 코로나19와 관련 두 차례에 걸친 재난기본소득(1인당 10만원) 214억원과 정부 상생지원금 지급 대상에서 제외된 시민 6500명에게 지원(1인당 25만원)한 16억5000만원, 이번 3차 재난기본소득 107억원 등 시 자체적으로 337억원을 투입했다.

이번 3차 지원 역시 어려움을 겪고 있는 시민과 심각한 위기에 직면해 있는 소상공인, 자영업자의 숨통을 틔우고 지역경제 회복에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

실제로 빅데이터 분석(21.10.12~10.31)에 따르면 1차 재난기본소득(20.5~7월)은 코로나19 발생 초기 기간(20.2~4월)과 비교 시 약 31억원의 카드 사용액이 증가해 지역경제 효과가 1.6% 상승한 것으로 나타났다.

또 2차 재난기본소득(21.3~6월)도 지급 이전 달(21.1~2월)과 비교 시 1차 재난기본소득 소비 이후 침체하고 있던 지역경제를 회복시키는 계기를 마련한 것으로 나타났다.

시 관계자는 “성숙한 시민의식과 공동체 정신으로 위기 극복에 힘을 모아주고 계신 시민들께 감사드린다”며 “이번 3차 재난기본소득이 시민 모두가 감내하고 있는 희생과 헌신에 보답하고 고통과 아픔을 위로할 수 있는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr