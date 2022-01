경북도, 민생경제 살피러 안동 구시장 가다

부지사 주재, 민생경제 활력 현장간담회 개최



상인회, 물가 안정·상권 르네상스 추진 요청

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북도가 11일 구시장에서 안동부시장과 지역 상인회장단 등이 참석한 가운데 하대성 경제부지사 주재로 ‘민생경제 활력 현장간담회’를 열었다.

소상공인과 전통시장 상인의 어려움을 해결하고 민생경제 대전환의 계기를 마련하고자 개최됐다.

경북도는 전통시장 상인과 소상공인의 애로사항을 듣고 전통시장 내 노점상 등 상대적으로 피해가 많은 업종의 위기 극복과 신속한 회복지원 방안을 논의했다.

상인들은 공공요금 등 민생물가의 안정적 관리와 지역 현안 사업 해결, 안동 상권 르네상스 사업을 성공적으로 추진할 것을 요청했다.

안동 상권르네상스사업은 낙후된 원도심 상권 활성화를 위해 상권을 종합적으로 개발 지원하는 상권 활성화 프로젝트로 지난해 중소벤처기업부 공모사업에 선정돼 5년간 90억원의 예산을 확보했다.

이날 안동 상인회장들은 코로나19 대확산으로 전통시장이 엄청난 위기에 빠졌다며 상권의 디지털 전환을 위해 상인 모두가 힘을 합치자고 다짐했다.

도는 전통시장 활성화를 위해 시설현대화사업, 주차환경 개선, 특성화시장 육성 등 전통시장과 상점가 활성화를 추진했고 향후 소비환경 변화에 대응하기 위한 맞춤형 상인교육, 상품 발굴 등 디지털 전통시장 확산에 역점을 둘 방침이다.

하대성 경제부지사는 “어려운 경제 상황에도 꿋꿋하게 버티고 있는 상인을 보니 희망이 보인다”며 “지역 상인과 계속 소통할 수 있도록 노력할 테니 단합해서 현재 위기를 극복하자”고 말했다.

