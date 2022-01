'CEO 먹튀 리스크' 시총 역전 당한 카카오뱅크·페이

류영준 카카오 대표 내정자, 카카오페이 대표 유지

스톡옵션 48만주 향방은 오리무중

재방방지책 등 회사 차원 대책 없어

자사주 먹튀 리스크에 전통 금융주 시총 역전

[아시아경제 황준호 기자] 류영준 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 147,753 전일가 148,500 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 "카카오페이서 국내외 주식거래 하세요"…서비스 사전 예약 시작외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 대표의 주식매수선택권(스톡옵션) 48만주는 어떻게 될까?

지난 10일 ‘최고경영자(CEO) 자사주 먹튀’ 논란의 주인공인 류영준 카카오 대표 내정자가 내정에 대한 사퇴를 선언했다. 하지만 시장에서 카카오그룹 주(株)는 추풍낙엽처럼 추락했다. 그가 가진 스톡옵션 48만주에 대한 불확실성이 주가를 내려 앉혔다.

KB금융 금융주 1위 복귀

11일 한국거래소에 따르면 전날 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 147,753 전일가 148,500 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 "카카오페이서 국내외 주식거래 하세요"…서비스 사전 예약 시작외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 는 전장보다 3.26% 내린 14만8500원에 장을 마쳤다. 카카오는 3.40% 빠지면서 낙폭이 더 컸으며 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 49,850 전일대비 1,250 등락률 -2.45% 거래량 1,814,851 전일가 51,100 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아시총 10위 탈환…포스코의 포효 close 는 무려 7.09%나 주저앉았다.

전날 금융주는 날개를 단 듯 상승세를 탔다. 코스피200 금융 지수는 2.45% 상승했다. 카카오 그룹 계열사들의 주가가 CEO 리스크에 빠져 있는 동안 금융주가 치고 올라서면서 시가총액 순위도 변했다.

전날 기준 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 147,753 전일가 148,500 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 "카카오페이서 국내외 주식거래 하세요"…서비스 사전 예약 시작외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 의 시가총액은 19조585억원을 기록하면서 19조9150억원으로 증가한 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 38,850 전일대비 300 등락률 +0.78% 거래량 1,270,631 전일가 38,550 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 close (2.39%)에게 시총 19위 자리를 내줬다. 자사주 먹튀 사건이 일어난 지난해 12월10일 시총 13위에서 한 달 만에 20위권으로 밀려난 것이다.

금융사 종목 1위를 차지했던 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 49,850 전일대비 1,250 등락률 -2.45% 거래량 1,814,851 전일가 51,100 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아시총 10위 탈환…포스코의 포효 close 도 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 59,300 전일대비 1,500 등락률 +2.60% 거래량 1,482,162 전일가 57,800 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] KB금융, 희망퇴직 제외 순이익 1조원 전망[단독] KB국민은행도 대출 우대금리 부활…최대 0.3%P 확대[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락 close 에 1위 자리를 내줬다. KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 59,300 전일대비 1,500 등락률 +2.60% 거래량 1,482,162 전일가 57,800 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] KB금융, 희망퇴직 제외 순이익 1조원 전망[단독] KB국민은행도 대출 우대금리 부활…최대 0.3%P 확대[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락 close 은 이날 오전 10시 현재 시가총액 24조6990억원으로 현대모비스(24조3999억원)와 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 49,850 전일대비 1,250 등락률 -2.45% 거래량 1,814,851 전일가 51,100 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아시총 10위 탈환…포스코의 포효 close (23조5679억원)를 뛰어 넘어 시총 12위까지 올라섰다. 전날 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 49,850 전일대비 1,250 등락률 -2.45% 거래량 1,814,851 전일가 51,100 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아시총 10위 탈환…포스코의 포효 close 가 7% 넘게 빠지는 동안 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 59,300 전일대비 1,500 등락률 +2.60% 거래량 1,482,162 전일가 57,800 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] KB금융, 희망퇴직 제외 순이익 1조원 전망[단독] KB국민은행도 대출 우대금리 부활…최대 0.3%P 확대[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락 close (3.77%)이 치고 올라온데 이어, 이날도 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 49,850 전일대비 1,250 등락률 -2.45% 거래량 1,814,851 전일가 51,100 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아시총 10위 탈환…포스코의 포효 close (2.94%)는 빠진 반면, KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 59,300 전일대비 1,500 등락률 +2.60% 거래량 1,482,162 전일가 57,800 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] KB금융, 희망퇴직 제외 순이익 1조원 전망[단독] KB국민은행도 대출 우대금리 부활…최대 0.3%P 확대[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락 close 이 2.77% 올라서면서 시총 순위가 뒤바뀌게 됐다. 전날 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 49,850 전일대비 1,250 등락률 -2.45% 거래량 1,814,851 전일가 51,100 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아시총 10위 탈환…포스코의 포효 close 와 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 59,300 전일대비 1,500 등락률 +2.60% 거래량 1,482,162 전일가 57,800 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] KB금융, 희망퇴직 제외 순이익 1조원 전망[단독] KB국민은행도 대출 우대금리 부활…최대 0.3%P 확대[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락 close 과의 시총 차이는 2470억원에 불과했다.

카카오 금융 계열사 ,CEO리스크 지속되나

금융투자 업계에서는 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 147,753 전일가 148,500 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 "카카오페이서 국내외 주식거래 하세요"…서비스 사전 예약 시작외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close ‘CEO리스크’가 주가를 짓누른 것으로 분석한다. 또 이 같은 악재가 쉽사리 가시지 않을 것으로 예상한다. 일단 류 대표가 기존 임기대로 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 147,753 전일가 148,500 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 "카카오페이서 국내외 주식거래 하세요"…서비스 사전 예약 시작외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 대표 직을 유지하게 되면서 그가 쥐고 있는 48만주에 달하는 스톡옵션을 처분할 수 있는 시간을 벌었기 때문이다.

카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 147,753 전일가 148,500 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 "카카오페이서 국내외 주식거래 하세요"…서비스 사전 예약 시작외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 측은 "3월 주주총회에서 새로운 대표를 선임하는 절차를 마무리하는 시점까지 류 대표가 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 147,753 전일가 148,500 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 "카카오페이서 국내외 주식거래 하세요"…서비스 사전 예약 시작외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 를 이끈다"고 설명했다. 하지만 이 기간 그가 쥐고 있는 스톡옵션 48만주의 향방에 대해서는 "스톡옵션 처분 여부는 개인의 결정"이라며 "아직 결정된 바 없다"고 선을 그었다.

류 대표는 카카오 대표직 수행을 위해 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 147,753 전일가 148,500 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 "카카오페이서 국내외 주식거래 하세요"…서비스 사전 예약 시작외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 스톡옵션을 매각하겠다고 밝히기도 했다. 그는 최근 가진 직원간담회를 통해 "모회사 이동(카카오 대표직 수행을 위해)에 따른 이해 상충 오해를 미연에 방지하기 위해 상반기 내 스톡옵션을 모두 행사해 매도할 계획"이라고 했다.

일각에서는 류 대표의 임기 유지가 논란을 잠재우기 위한 수라는 의견도 나온다. 류 대표가 자진해서 카카오 대표직을 사퇴했지만 카카오 측의 재발방지책 등 이렇다 할 방침이 나온 것은 없다. 류 대표가 카카오 대표로 가게 되면서 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 147,753 전일가 148,500 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 "카카오페이서 국내외 주식거래 하세요"…서비스 사전 예약 시작외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 의 차기 대표직을 맡게 된 신원근 내정자(61억원 현금화)의 거취 여부도 밝히지 않고 있다.

한편 류 대표는 지난해 12월10일 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 147,753 전일가 148,500 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 "카카오페이서 국내외 주식거래 하세요"…서비스 사전 예약 시작외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 가 코스피200 지수에 편입되는 날 임원들과 함께 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 147,753 전일가 148,500 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 "카카오페이서 국내외 주식거래 하세요"…서비스 사전 예약 시작외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 주식 900억원어치를 블록딜 방식으로 매각했다. 류 대표 개인적으로는 469억원을 현금화 했다. 그는 카카오 대표직이 내정된 한 달 만에 스톡옵션을 정리하면서 자사주 먹튀 논란에 중심에 섰다. 현재 그가 보유한 48만주까지 다 처분하면 손에 쥐게 될 현금이 총 1200억원에 달할 것으로 추정된다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr