그랜드 조선 제주, '럭키 뉴 이어스 데이' 패키지 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 조선 제주는 설 연휴를 맞아 '럭키 뉴 이어스 데이(Lucky New Year’s Day)' 패키지를 선보인다고 11일 밝혔다.

이 패키지는 객실 1박과 아리아 조식 1인 혜택으로 구성했다. 그랜드 조선 제주 가든 풀과 피크포인트 풀을 함께 이용할 수 있다. 패키지 예약 기간은 오는 23일까지다. 숙박 기간은 오는 18일부터 2월12일까지다.

설을 맞아 뷔페 레스토랑 '아리아'에서 떡국을 특별 메뉴로 선보인다. 사골 육수에 고명을 얹은 전통 떡국으로 따뜻한 설 연휴를 즐길 수 있다. 떡국은 오는 31일과 설 당일인 2월1일 양일간 제공된다.

액티비티팀 그랑 조이는 한복을 착용하고 호텔을 방문한 고객을 대상으로 오름정원에서의 스냅 사진 이벤트를 진행한다. 아이와 함께 방문한 가족 고객을 위해서는 '제1회 조선 주니어 딱지왕 선발 대회'가 열린다. 누구나 쉽게 참여할 수 있는 추억의 딱지치기를 통해 그랜드 조선 제주에서의 즐거운 추억과 재미를 선사할 예정이다. 조선 주니어 키즈 로브, 조선 주니어 식기 세트, 조선 주니어 코리 인형 등 경품이 준비됐다. 해당 대회는 1월31일과 2월1일 오후 9시부터 조선 주니어 키즈 클럽에서 진행된다.

그랜드 조선 제주 공식 인스타그램에서는 검은 호랑이의 해 '임인년'을 주제로 삼행시 댓글 이벤트를 오는 29일부터 2월2일까지 진행한다. 우수 참여 고객 10명을 대상으로 그랜드 조선의 시그니처 MD 상품인 로브, 비치타월 등의 경품을 증정할 예정이다.

