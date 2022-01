[아시아경제 문혜원 기자]스쿨푸드는 역대급 한파가 찾아왔던 지난해 12월 ‘95.7% 어묵우동’의 판매량이 전년 동기 대비 52.3% 증가했다고 11일 밝혔다.

95.7% 어묵우동은 생선 살 95.7%로 만든 최상급 어묵을 사용해 일반 어묵우동과 달리 원재료에 차별화를 둔 것이 특징이다. 또한 쫄깃한 면발과 진한 육수가 조화를 이뤄 겨울 시즌마다 큰 인기를 끌고 있다.

스쿨푸드는 오는 19일 겨울 신메뉴 ‘어물떡 오뎅물떡’을 출시할 예정이다. 어물떡 오뎅물떡은 깊은 육수에 쫀득한 식감의 떡과 두 종류의 어묵을 한가득 담은 제품으로 한 끼 식사부터 아이 간식까지 남녀노소 즐길 수 있다.

스쿨푸드 관계자는 “겨울 시즌마다 인기를 끌었던 국물 요리는 올겨울 큰 추위로 인해 더 높은 수요를 기록한 것으로 나타났다”고 말했다.

