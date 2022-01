11번가, 올해 '월간십일절' 쇼핑 키워드 '셀프 힐링'

여행·숙박·항공 거래액 45%, 밀키트·쿠킹박스는 2배 이상 늘어

새해 첫 월간십일절, 호텔 숙박권 등 '타임딜' 최대 85% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 올해 '월간십일절' 쇼핑 키워드로 '셀프 힐링(Self-Healing)'을 선정하고 매달 이와 관련한 상품들을 집중해 선보인다고 11일 밝혔다.

'스스로 회복'한다는 뜻의 '셀프 힐링'은 그동안 진행된 월간십일절 행사 동안 누적된 고객들의 쇼핑 데이터를 비교 분석해 뽑아낸 것으로, 코로나19로 침체된 분위기 속에 머무르지 않고 자기만족과 행복을 찾는 고객들의 소비 형태를 반영했다.

올해 처음으로 진행하는 '월간십일절' 행사에서는 스트레스 해소를 위한 오프라인 여가 상품, 내 몸은 내가 스스로 챙기는 '내몸내챙' 중심의 건강제품, 손쉬운 한끼 식사를 위한 간편식이 더 큰 관심을 받을 것으로 보고, 해당 카테고리를 강화한다는 계획이다.

지난해 월간십일절 행사를 통해 항공권과 국내 숙박상품, 레저입장권 등을 판매하는 '여행·숙박·항공' 카테고리 거래액이 2020년 대비 45% 가량 늘었고 특히 뮤지컬, 전시회 입장권 등 '티켓·공연·굿즈' 카테고리는 2배(113%) 이상 증가했다. '건강측정용품' 판매가 2020년 대비 18% 상승한 데 이어 '눈건강용품'(19%), '재활운동용품'(16%), '당뇨관리용품'(15%) 등도 차례로 증가했다. 유명 레스토랑, 오프라인 음식점의 메뉴를 혼자서도 손쉽게 조리할 수 있는 '밀키트·쿠킹박스' 카테고리 거래액이 지난해 2배 이상(118%) 올랐고 '간편식·냉장·냉동식품'도 19% 늘었다.

김태욱 11번가 마케팅기획담당은 "지난 2년간 지속된 코로나19를 극복하고 행복과 활력을 되찾기 위해 스스로를 위한 소비에 집중하는 고객들이 올해도 많을 것으로 예상한다"며 "고객들이 필요로 하는 상품과 서비스, 쇼핑을 즐겁게 만드는 다양한 혜택을 선보이는 월간십일절을 만들어 갈 것"이라고 말했다.

11번가는 이날 '행운의 편지(Happy Letter)'를 주제로 한 새해 첫 '월간십일절' 행사를 열고 호텔 숙박권, 전시회 입장권, 건강용품 등 '셀프 힐링' 상품을 판매한다.

오전 11시부터 열리는 '타임딜'에선 '파라다이스시티호텔', '제주신화월드' 등 국내 호텔 숙박권부터 '비타민계의 명품'으로 불리는 '오쏘몰 이뮨 드링크', '게티이미지 사진전 입장권', '아이닉 에어프라이어', '삼성 비스포크 제트 무선청소기' 등 시간대별로 총 91가지 상품을 최대 85% 할인 판매한다.

1월 월간십일절의 TOP 브랜드 '삼성전자'는 이날 하루 '최대 20만원 할인쿠폰' 등을 발급해 냉장고, 건조기, 에어컨 등 주요 인기 가전제품을 할인 판매한다. 스페셜 브랜드로 참여한 '다이슨'과 'LG생활건강'도 각각 '다이슨 에어랩 볼륨앤쉐이프', '설 맞이 생활용품 선물세트' 등 베스트셀러 상품을 한자리에 모았다.

11일 하루 총 11번의 라이브 방송을 통해 ▲코카-콜라 '타이거 디자인 패키지'(오전 11시) ▲필립스 소닉케어 3100 시리즈(오후 4시) ▲LG트롬 세탁기 건조기 세트(오후 5시) 등 할인 상품도 준비했다.

'아마존 글로벌 스토어'에서도 11일부터 오는 17일까지 '아마존 위크' 행사를 진행한다. '데일리 딜'을 통해 행사기간 주름 개선 크림, 라텍스 베개, SSD 등 총 35가지 상품을 특가에 선보이고 8개 카드사 '10% 할인쿠폰'(SK페이 전용, 5만원 이상 결제시 최대 1만원)을 제공한다.

