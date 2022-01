[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 설을 앞두고 중소 협력회사를 대상으로 상품대금 등 각종 정산대금을 앞당겨 지급한다고 11일 밝혔다.

이번 조기 지급 대상은 약 2600개 업체로, 총 1125억원 규모의 대금을 정상 지급일보다 8일 먼저 지급한다. 해당 대금은 26일 일괄 지급될 예정이다.

이제훈 홈플러스 사장은 “코로나19 확산이 장기화되며 모두가 어려운 상황이지만 고객을 위해 한마음으로 최선을 다해주신 협력사의 부담을 덜어드리고자 이번 명절 대금을 조기 지급하기로 결정했다”며 “앞으로도 협력회사와 동반성장할 수 있는 다양한 방안들을 적극적으로 모색해 우리 앞에 놓인 어려움을 함께 극복해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr