한화건설, 대전 하수처리장 현대화 사업…7200억 규모

국내 최대 규모 하수처리장 민간투자사업이자 최초 하수처리장 이전 사업

한화건설은 '대전하수처리장 시설현대화 민간투자사업'의 실시협약을 10일 대전광역시청에서 체결했다고 밝혔다.

이번 실시협약을 통해 한화건설을 대표사로 하는 대전엔바이로㈜는 기존의 원촌동 하수처리장과 오정동 분뇨처리장을 유성구 금고동 일원으로 통합 이전한다. 총사업비 7214억원을 투입해 하수처리장을 지하화 및 현대화해 악취 발생을 원천적으로 차단하고 지상에는 공원과 체육시설 등 각종 편익시설을 조성할 예정이다.

통합 이전할 시설은 하수처리 65만톤/일, 차집관로 11.3km 규모로 올해 착공해 2027년 준공을 목표로 하며 대전시 원촌동 일대 주거환경개선 및 방류수역 수질개선에 크게 기여할 것으로 예상된다.

특히 이번 사업은 국내 최대 규모의 하수처리장 민간투자사업이자 최초의 하수처리장 이전사업으로 수처리분야는 물론 민간투자사업에 차별화된 역량을 보유한 한화건설이 대표사로 참여함에 따라 안정적이고 효율적으로 수행될 것으로 기대된다.

현재 한화건설은 환경신기술 인증을 받은 PRO-MBR공법(초고도하수처리기술)을 비롯한 환경분야 특허 52건과 환경신기술 8건, 녹색기술 5건을 보유하고 있으며 파주와 화성 등 국내 10여 개소의 민간하수처리장을 준공해 운영하고 있다.

이날 협약식에는 한화건설 최광호 부회장과 허태정 대전시장을 비롯한 양측 관계자가 참석해 성공적인 사업추진을 위한 협력을 약속했다.

최 부회장은 "한화건설이 보유한 다양한 환경신기술과 해당분야에서의 축적된 노하우를 기반으로 이번 사업이 노후 하수처리장 현대화사업의 모범적인 추진사례가 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

한편 한화건설은 지난 2019년에도 총 사업비 1969억원 규모의 천안하수처리장 시설현대화 사업을 수주해 현재 진행 중에 있으며, 2020년 발표된 종합건설사 시공능력평가에서 하수종말처리장과 하수도 분야 공사실적 1위를 달성한 바 있다.

