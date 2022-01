화순군, 19일까지 ‘사업체조사 조사요원’ 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군은 오는 19일까지 2021년 기준 사업체조사 조사요원을 모집한다고 10일 밝혔다.

사업체조사는 통계청 주관으로 매년 전국적으로 실시하는 국가지정 통계조사로 내달 9일부터 오는 3월 6일까지 지역 종사자 1인 이상 사업체 8100여개(2021. 12. 31.기준)를 대상으로 진행된다.

이번 모집 인원은 조사 관리자, 조사원 등 19명이다.

신청 자격는 조사에 성실히 임할 수 있는 만 18세 이상이면 신청할 수 있고, 코로나19 백신 접종자를 우선 선발한다.

신청은 군청 누리집 채용공고 페이지를 참고, 신청서를 작성해 군청 총무과로 방문하거나 담당자의 전자우편으로 제출하면 된다.

군 관계자는 “이번 조사는 코로나19 방역 지침을 철저히 준수하며 진행할 예정이다”며 “정책 수립의 기초자료로 활용하는 조사인 만큼 군민들의 많은 관심과 협조를 부탁드린다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr