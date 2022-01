1980억원 횡령 오스템임플란트 직원, 주식 '올인'했었다

[아시아경제 이동우 기자] 오스템임플란트 오스템임플란트 048260 | 코스닥 증권정보 현재가 142,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 142,700 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 오스템임플란트, 순자산보다 많은 현금 보유한 이유는[초동시각]'신뢰자본'과 '오스템임플란트'오스템 횡령 주인공, '적대적 M&A' 가장해 시세차익 노렸나? close 회삿돈을 빼돌렸던 직원 이모(45) 씨가 횡령액 1980억원을 모두 주식에 투자한 것으로 알려졌다.

9일 연합뉴스에 따르면 이씨는 1980억원을 8회에 걸쳐 빼돌릴 때마다 주식을 매입하는 데 썼다. 지난해 10월 1430억원어치의 동진쎄미켐 지분 392만주를 사들이기 이전에도 이전 횡령금 550억원을 이용해 주식 투자를 했었다.

지난해 3월께 횡령한 100억원은 이씨가 회사 계좌에 돌려놓았던 점을 미루어보면 횡령 초기에는 이씨가 주식으로 이익을 봤을 것으로 추정된다.

이후 규모를 늘려가며 회삿돈을 빼돌렸던 이씨는 10월 전까지 회삿돈 450억원을 빼돌려 주식에 넣었지만 큰 손실을 본 것으로 알려졌다.

이씨가 누적된 손실을 메꾸기 위해 작년 10월 1430억원을 한꺼번에 횡령하게 된 것으로 수사당국은 추정하고 있다.

그러나 1430억원을 들여 매입한 동진쎄미켐 주식(392만주)조차도 이씨 매입 이후 하락세가 이어졌고, 결국 횡령금 회수가 사실상 불가능해지자 이씨는 주식을 매도해 금괴, 부동산 등을 매입하는 데 쓴 것으로 보인다.

실제 지난해 12월 13일부터 20일까지 일주일간 동진쎄미켐 주식 260만여주(837억원어치)를 팔았고, 같은 달 18일부터 28일까지 680억원어치인 금괴 1㎏짜리 851개를 사들였다. 이외에도 작년 10월부터 12월까지 자신의 주식계좌에서 본인과 아내 등의 계좌로 100억여원을 분산 송금했다.

