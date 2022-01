"코로나 거리두기 강화 효과, 갈수록 감소하고 있어" 중앙대병원 연구 결과

[아시아경제 권서영 기자] 코로나19의 대유행이 반복되며 사회적 거리두기를 비롯한 '비약물적 중재'의 효과가 점차 낮아지고 있다는 내용의 연구 결과가 나왔다.

9일 중앙대병원 감염내과 연구팀은 지난 2020년 1월부터 2021년 8월까지 코로나19 및 감기 바이러스인 라이노바이러스의 발생자료와 비약물적 중재 강화 시점을 비교해 이러한 결론을 내렸다고 밝혔다. 연구팀은 질병관리청의 '인플루엔자 및 호흡기 바이러스 병원체 감시사업'(KINRESS) 자료를 활용해 연구를 진행했으며 이 연구 결과는 '대한의학회지'(JKMS) 최근호에 영문으로 게재됐다.

논문이 작성된 시점은 총 세 차례의 대유행(2020년 2월·8월·11월)이 지나가고 네 번째 대유행(2021년 7월)이 진행 중이던 때였다. 연구팀은 자료 분석 결과 사회적 거리두기 강화 등 비약물적 중재를 시행한 후 첫 효과와 최대 효과가 나타나는 데에 걸리는 시간이 점점 증가한 데에 비해 최대 효과가 지속하는 시간은 감소했다고 밝혔다. 특히 2020년 11월 중순부터 시작됐던 세 번째 대유행에서는 거리두기 효과가 현저히 줄어들었다고도 덧붙였다.

또 코로나19 확산 이후 개인 방역 수칙 준수로 발생률이 낮아진 라이노바이러스의 경우에도 사회적 거리두기와 마스크 착용의 감염 예방 효과가 갈수록 낮아지고 있는 것으로 추산됐다. 라이노바이러스의 코로나19 유행 기간 발생률이 이전 5년간의 발생률보다 낮아지는 데에 걸린 시간은 증가했으나 낮게 유지되는 기간은 감소한 것이다. 이러한 경향은 코로나19 예방접종이나 델타 변이 바이러스가 등장하기 이전인 2020년 11월 중순부터 드러났다.

연구팀은 사회적 거리두기 및 마스크의 착용과 코로나19 경고 신호에 대한 피로 현상이 이어지면서 시민들에게 방역수칙 준수 동기를 부여할 만한 방법이 마땅치 않다고 설명했다. 이번 연구에 참여한 최성호 중앙대병원 감염내과 교수는 연합뉴스와의 통화에서 "지난해 11월 한 달간 거리두기 단계를 완화한 '단계적 일상회복'(위드 코로나)을 시행한 이후의 상황은 반영이 안 됐다"며 "거리두기의 일괄적 강화에 의존할 게 아니라 장소에 따라 차등적으로 적용하는 등 비약물적 중재 방법을 재검토할 때가 됐다"고 강조했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr