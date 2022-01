헬로네이처, 설 선물 기획전…“잘 나가는 상품만 모았다”

[아시아경제 임춘한 기자] 온라인 푸드 라이프샵 헬로네이처는 다음달 2일까지 420여 종의 상품들을 한 데 모은 ‘2022 설 선물 기획전’을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 기획전은 헬로네이처가 과거 판매 데이터를 분석해 엄선한 50여 종의 선물세트로 구성된 ‘젤 잘나가 베스트 50’을 선보이고, 최대 51% 할인된 가격에 설 선물을 구매할 수 있는 반값 할인 특가상품을 내놓는다.

헬로네이처는 지난해 추석 10만원 미만의 실속형 상품들의 매출이 전년 대비 166.5%로 크게 오른 것을 반영해 관련 상품들의 비중을 지난해 60%에서 올해 75%로 늘렸다.

헬로네이처는 오는 16일까지 헬로캐시를 100% 증정하는 ‘설 선물 어워즈’ 이벤트도 진행한다. 해당 이벤트는 제시된 선물 중 부모님, 친구, 직장동료, 나 자신에게 주고 싶은 상품을 골라 댓글로 투표하면 참여자에게 헬로캐시 1000원을 준다.

헬로네이처 관계자는 “특색 있는 선물들로 감사한 마음을 전할 수 있도록 인기 상품으로 구성된 기획전을 마련했다"며 “프리미엄 상품도 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 관련 상품과 이벤트를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

