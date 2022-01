현대百, 설 선물세트 본판매 시작…“프리미엄·홈스토랑”

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 올해 설 선물세트 트렌드 키워드를 프리미엄·홈스토랑으로 정하고, 오는 14일부터 31일까지 압구정본점 등 전국 16개 전 점포 식품관과 온라인몰인 더현대닷컴·현대식품관 투홈·현대H몰에서 설 선물세트 본판매를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 설 선물로 정육·청과·굴비·건강식품 등 1000여종의 품목을 선보인다. 대표 프리미엄 선물인 한우를 역대 최대 물량인 7만3000여 세트를 보인다. 대표적으로 볏짚·보리·쌀겨 등 자체 배합한 곡물을 끓여 먹이는 방식으로 키운 프리미엄 한우 세트 화식한우 세트, 1++ 등급 한우 중에서도 최고급 한우만으로 구성된 현대명품 한우 넘버나인 세트 등을 판매한다.

수산물 세트의 경우 굴비·갈치·참돔·전복 등 100여 품목을 선보이고 물량도 지난해보다 10% 확대한다. 사과·배·샤인머스캣·망고 등으로 구성한 혼합 과일 선물세트 물량도 지난해보다 20% 늘렸다. 가정에서 고품격 요리를 손쉽게 조리해 즐길 수 있는 간편 조리식 선물 세트도 대거 선보인다.

현대백화점 관계자는 "소중한 사람들에게 마음을 전하는 고객들의 정성이 온전히 전해질 수 있도록 선물세트 준비에서부터 주문·배송·방역에 이르기까지 세심하게 관리할 계획"이라며 "새로운 명절 선물 트렌드를 반영해 가치 있고 다양한 상품을 고객에게 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.

