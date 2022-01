보성군, 특산품 캐릭터 BS삼총사 달력 선물 이벤트

보성군청 카카오채널 추가… 응원 댓글 달면 200명 선정

[보성=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 보성군(군수 김순호)은 오는 12일까지 보성군 특산품 캐릭터인 BS삼총사 달력 선물 이벤트를 실시한다고 7일 밝혔다.

이벤트 참여는 카카오톡 채널에서 ‘보성군청’을 검색한 후 채널추가를 하고, 이벤트 게시글에 응원 댓글을 달면 자동 응모된다.

당첨자는 오는 18일 카카오톡 채널을 통해서 발표하며 총 200명을 선정한다.

보성군은 녹차와 꼬막, 키위를 형상화해 만든 BS삼총사 캐릭터를 활용해 캐릭터 달력을 제작했으며, 보성 대표 관광지도 담아 사용자들이 계절에 어울리는 보성 여행 계획에 참고할 수 있게 했다.

보성군청 관계자는 “BS삼총사 캐릭터를 달력에 담아 1년 내내 사용하면 캐릭터에 대한 애정이 높아지고, 자연스럽게 인지도 향상에도 도움이 될 것 같아 달력을 제작했다”면서 “올해도 보성군 캐릭터를 적극 활용해 보성군 농특산물 홍보?판매에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 보성군 특산품 캐릭터 ‘BS삼총사’는 지난 2020년 콘텐츠진흥원이 주관한 ‘우리동네 캐릭터’ 대전에서 대한민국 캐릭터 대상을 수상해 전국적인 인지도를 자랑하며, 보성군 공식 유튜브와 방송, 축제, 행사 등에 참여해 지역을 알리고 지역 특산품 판매 증진에 힘쓰는 착한 캐릭터다.

