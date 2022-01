곡성 섬진강기차마을서 불멍 때리고, 눈사람 만들고 하루가 훌쩍

불명, 연날리기, 눈사람 만들기 등 다양한 체험에 요금 할인도 대박

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 겨울을 맞이해 전남 곡성군 섬진강기차마을에서 매주 토요일과 일요일 다양한 체험 행사와 이벤트가 펼쳐진다.

체험행사에서 눈에 띄는 것은 ‘불멍’이다.

화로에 불을 피우고 온기를 쬐다보면 불기운이 온 몸을 돌며 뭉쳐져있던 긴장감을 풀어준다.

잡념도 일상의 피곤도 스스르 녹아내린다.

불멍 체험은 인기가 많아 자리가 나기를 기다려야 할 수도 있다.

그 시간이 지루하다면 각종 전통놀이를 즐겨보는 것도 좋다.

바로 옆에 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 윷놀이, 연날리기 등 다양한 전통놀이가 마련돼 있다.

또한 기차마을 측에서 살포한 인공 눈을 이용해 이글루나 눈사람을 만들어 볼 수 도 있고, 눈썰매를 즐길 수도 있다.

행사는 2월말까지 기차마을 중앙광장에서 진행된다.

요금 할인 이벤트도 진행되고 곡성군의 대표적인 액티비티인 섬진강 레일바이크는 50% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

증기기관차 이용금액에 1,000원만 추가하면 증기기관차와 섬진강레일바이크를 모두 이용할 수 있는 패키지 상품을 이용할 수 있다.

해당 할인권은 올해 2월말까지 위메프, 네이버쇼핑, 인터파크, G마켓, 옥션, 11번가에서 구매할 수 있다.

곡성군 관계자는 “섬진강기차마을에서 가족들과 함께 특별한 겨울 추억을 만드시기 바란다. 앞으로도 다양한 프로그램으로 365일 기대되는 단골 여행지 섬진강기차마을을 선보이겠다”고 말했다.

곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자 cha6960@asiae.co.kr