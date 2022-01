기아 오토랜드 광주 "안전사업장 구현" 결의대회 실시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 기아 오토랜드 광주는 7일 중대재해 ZERO를 달성해 안전한 친환경 일터를 구축하기 위한 안전결의대회를 실시했다고 밝혔다.

박래석 기아 오토랜드 광주공장장을 비롯한 임원 및 부서장 등이 안전환경목표 달성을 결의해 안전의식을 확립하고 자율안전관리를 활성화해 중대재해 없는 안전사업장을 구현해 나갈 것을 다짐했다.

행사는 안전환경 우수부서, 재해예방활동 우수부서, 안전보호구 착용 우수부서에 대한 포상이 진행됐으며, 이어 안전결의문을 낭독하고 서명하는 순서로 진행됐다.

기아 오토랜드 광주는 안전환경 목표 달성을 위해 안전보건관리체계 구축과 이행 과정에 적극적으로 참여한다▲ 작업장 내 유해위험요인을 파악하고 개선대책을 적극 추진 ▲선제적 환경설비 구축과 에너지 관리를 통해 친환경 사업장 조성에 적극 동참 ▲ ‘기아 10대 안전수칙’ 준수에 적극 동참해 안전사고 예방활동에 앞장 ▲ 원·하청 공생협력을 통하여 모든 구성원의 안전보건을 확보하는데 동참 등 5가지 항목에 대해 결의했다.

기아 오토랜드 광주는 이날 결의대회를 시작으로 전 임직원의 안전의식을 고취하기 위해 각 단위공장, 부서, 그룹 단위로 안전결의문을 작성 및서명해 게시하고, 부서별로 안전점검의 날 행사를 통해 안전결의문을 확대 전파해 나갈 계획이다.

