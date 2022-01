아이더, 창립 60주년 기념 코듀라와 협업 제품 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 아웃도어 브랜드 아이더는 브랜드 창립 60주년을 기념해 국내 최초로 코듀라(CORDURA)와 협업한 ‘아이더 코듀라 컬렉션’을 출시했다고 7일 밝혔다.

코듀라는 세계적으로 인정받는 고기능성 원단으로 군용품에 사용될 만큼 최상의 내구성과 경량성, 흡습속건 기능을 자랑한다. 변색이 잘 일어나지 않고, 건조 속도가 빨라 관리 또한 용이하다. 아이더는 코듀라 소재의 우수한 장점과 아이더만의 세련된 디자인, 아웃도어 기술력을 결합해 고기능성 라이프스타일 웨어를 새롭게 탄생시켰다.

‘아이더 코듀라 컬렉션’은 의류, 신발, 용품 등 폭넓은 제품군으로 구성했다. 의류 제품은 코듀라의 뛰어난 기능성을 일상에서도 즐길 수 있도록 아노락, 우븐 팬츠 등 활용도 높은 아이템들로 출시했다. 블랙, 화이트, 그레이 등 모노톤 색상 활용과 아이더X코듀라 단독 로고 프린트로 스트릿 분위기를 더했다. 자켓과 팬츠는 동일 색상으로 조합해 셋업 스타일로 착용하기 좋다.

신발 제품도 일상에서 활용할 수 있는 세련된 디자인과 아웃도어 활동에 걸맞은 기능성을 갖춘 멀티 아웃도어 스니커즈로 구성했다.

