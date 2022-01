[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 한혜진이 몸매를 자랑했다.

한혜진은 7일 자신의 인스타그램에 “Good morning. 부지런히 움직이고 빠져나간 수분은 바로 채워야죠. 지방은 잃어도 수분은 못 잃어!”라는 글과 함께 사진 한장을 게재했다. 그는 트레이닝복을 입은 채 포즈를 취하고 있다.

한혜진은 KBS Joy ‘연애의 참견 시즌3’, IHQ ‘리더의 연애’ 등에 출연 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr