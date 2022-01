[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 가희가 변함없는 미모를 자랑했다.

가희는 7일 자신의 인스타그램에 "아니 벌써 금요일이라요. 오늘 저녁 꼬옥 본방사수 해죠 #엄마는 아이돌"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 가희는 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다.

그는 지난 2016년 사업가 양준모 씨와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 가족과 발리에서 거주하다 최근 한국으로 귀국했다.

현재 tvN 예능 '엄마는 아이돌'을 통해 아이돌 재데뷔를 도전 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr