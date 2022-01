경찰, '평택 냉동창고 공사장 화재' 시공사·감리업체 등 압수수색

[아시아경제 이관주 기자] 소방관 3명이 순직한 경기 평택시 냉동창고 신축 공사장 화재 원인을 밝히기 위한 경찰의 수사가 본격화됐다.

경기남부경찰청 수사본부는 7일 오후 1시30분께부터 불이 난 건축물 시공사와 감리업체, 하청업체 등 6개 회사 12곳에 수사관 45명을 보내 압수수색을 하고 있다.

경찰은 공사 계획서와 설계 도면 등 수사 기초 자료를 확보하고, 현장에서의 안전수칙 준수 여부와 관련법 위반 행위가 있었는지 살펴볼 방침이다.

경찰은 전날 화재 당시 작업 중이던 근로자들을 조사했으나 화재 원인을 특정할 만한 진술은 나오지 않은 것으로 알려졌다. 화재 현장에 대한 합동감식은 건물 안전진단이 마무리된 후 이르면 다음 주 진행될 것으로 보인다.

지난 5일 오후 11시46분께 평택 청북읍 냉동창고 신축 공사장에서 발생한 화재는 19시간여 만인 6일 오후 7시19분께 완진됐다. 이 과정에서 진화 작업에 투입된 소방관 3명이 안타깝게 순직했다.

