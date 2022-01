이정재·정우성, 나영석 PD 만났다

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 이정재·정우성이 나영석 PD와 만난다.

7일 tvN은 이날 방송되는 '출장 십오야2'에서 나영석PD가 아티스트컴퍼니를 찾아 정우성과 이정재 만나는 모습이 그려진다고 밝혔다.

아티스트 컴퍼니는 정우성과 이정재가 설립한 배우 매니지먼트로, 방송에는 두 사람을 포함해 소속 배우 염정아, 김종수, 신정근, 김예원, 장동주, 조이현, 임지연, 표지훈이 출연한다.

정우성과 이정재는 상반된 매력으로 남다른 호흡을 보여줄 예정이다. 특히 '오징어게임'으로 전세계적 인기를 끌며 바쁜 나날을 보내고 있는 이정재가 솔직하고 거침없는 예능감을 선보인다고 한다.

입사 6년차 염정아를 비롯해 입사 3개월차 '신입' 표지훈까지 나PD표 '땡'에 당황한 이들은 전례없는 입담과 승부욕을 드러내 웃음을 준다.

정우성은 신서유기 5년차 경력직 표지훈에게 "네가 대표해"라며 게임에 진심인 모습을 보인다고. 김종수를 비롯한 배우들이 리얼한 연기력으로 나PD 설득에 나선다.

