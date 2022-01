[종합] "임신·워킹맘, 모든 선택 응원해"…'며느라기2' 박하선 어서오고

[아시아경제 이이슬 기자] "어떤 선택이든 응원한다. 정답은 없다."(이광영 감독)

토종 온라인동영상서비스(OTT) 카카오TV의 흥행을 이끈 효자 콘텐츠 '며느라기'가 속편으로 돌아온다.

혹독한 시월드에 갓 입성한 며느리의 세밀한 감정 변화와 현실적 묘사를 통해 호평을 이끈 '며느라기'가 시즌2에서는 임신 문제, 워킹맘의 고민을 포용하며 더 큰 공감과 위로를 전한다.

이광영 감독은 7일 오전 진행된 카카오TV '며느라기2...ing' 온라인 제작발표회에서 "임신, 육아, 이혼 등 엄마들의 이야기를 확장해 그리고 싶었다"고 밝혔다.

2020년 11월 카카오TV에서 공개돼 인기를 얻은 '며느라기'의 속편 '며느라기2...ing'는 민사린(박하선 분)과 무구영(권율 분) 부부에게 찾아온 임신 이야기를 그린다. 임산부 민사린의 성장일기를 통해 공감과 위로를 전하겠다는 각오다. 솔직하고 쿨한 큰 며느리 정혜린(백은혜 분)은 워킹맘이 되며 생각대로 되지 않는 육아 문제와 마주한다.

이날 이광영 감독은 "민사린이 시즌1 자신에게 닥친 어려움을 극복했을까, 그렇다면 어떻게 극복했을지 궁금했다. 하지만 완벽한 극복이란 가능할까. 내가 변한다 해도 주변 사람들이 달라지지 않는다면 똑같이 고비를 맞게 된다"고 바라봤다.

이어 "연출자로서 정답을 내리지는 않으려 했다. 등장인물이 100만 개가 넘는 선택지를 가지고 있을 텐데, 답을 내린다면 작품의 본질은 흐려진다"고 말했다.

그러면서 "정답은 없다"며 "어떤 선택을 해도 괜찮다고 이야기하고 싶고, 모든 선택을 위로하고 싶다"고 강조했다.

'며느라기' 시즌1은 K-시월드에 대한 현실적인 묘사로 공감을 이끌었다. 시즌2에서는 주인공 민사린이 임신을 한 후 벌어지는 이야기로 뻗어 나간다.

이광영 감독은 "결혼하면 주변에서 가장 기대하고 고민하는 부분이 임신인데, 나 역시 진지하게 고민한 부분이라 관심을 두게 됐다"고 밝혔다. 이어 "남녀를 떠나, 남편 무구영은 아이를 기다리는 사람이고 아내 민사린은 계획되지 않은 임신을 받아들여야 하는 상황으로 그렸다"고 설명했다.

주인공 민사린을 연기한 박하선은 "드라마, 미디어에서 임신하면 무조건 기뻐하는 모습이 그려지는데, 무의식중에 그러한 감정을 강요하는 면도 있다고 본다"며 "요즘 직장생활, 일 등 임신이 여의치 않은 상황에 불안함을 가지고 있는 사람이 많다. 기혼뿐 아니라 미혼 여성도 그런 불안함을 가지고 있다"고 크게 공감했다.

그러면서 "민사린에게 새로운 일들이 펼쳐진다"며 "시즌1에서 왜 이렇게 답답하게 말을 못 할까 싶었는데, 시즌2에서는 하고 싶은 말을 예쁘게 잘할 것"이라고 귀띔했다.

전편에 사이다 활약으로 큰 응원을 받은 큰며느리 정혜린을 워킹맘으로 설정한 것에 관해 이광영 감독은 "주변에서 일을 완벽하게 하는 선배들도 '아이 키우는 건 마음대로 되지 않는다'는 말을 하더라. 할 말은 하는 혜린이 워킹맘이 되었을 때 어떻게 상황을 헤쳐나갈지 궁금했다"고 말했다.

한편 '고구마' 남편 무구영은 시즌2에서 변화를 예고했다. 무영을 연기한 권율은 "각자 이야기들이 이번 시즌에서 확장돼 더 큰 재미를 준다"며 "처음 시즌2 대본을 받고 구영이 변한 모습에 깜짝 놀랐다. 촬영장에서 스태프들이 울기도, 시원해하기도 했다"고 전했다.

