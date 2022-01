[아시아경제 유병돈 기자] 회삿돈 1880억원을 빼돌린 혐의를 받는 오스템임플란트 직원 이모씨(45)가 7일 경찰 조사를 받던 중 구급차에 실려 병원으로 이송됐다.

이씨는 이날 서울 강서경찰서에서 조사를 받던 오전 11시 20분께 어지럼증을 호소하며 스스로 진료를 받겠다는 의사를 표시한 것으로 알려졌다.

경찰은 이날 오후 특정경제범죄가중처벌법상 업무상 횡령 혐의를 적용해 이씨의 구속 영장을 신청할 계획이다.

한편, 이날은 이씨와 함께 일했던 재무팀 직원 2명이 참고인 자격으로 경찰 조사를 받은 것으로 전해졌다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr