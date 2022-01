[아시아경제 박지환 기자] 라이프시맨틱스 라이프시맨틱스 347700 | 코스닥 증권정보 현재가 10,150 전일대비 150 등락률 +1.50% 거래량 24,740 전일가 10,000 2022.01.07 10:46 장중(20분지연) 관련기사 라이프시맨틱스, 14억원 규모 삼성생명 디지털 헬스케어 개발 계약체결9월 유망 중소형주…파마리서치·뷰노·비에이치·루트로닉 등 라이프시맨틱스, 바디프랜드와 4억 규모 공급 계약 close 는 7일 바디프랜드와 2억7700만원 규모의 바디스케일 공급계약을 체결했다고 공시했다.

이는 지난해 말 연결 기준 매출액의 10.4%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr