교촌치킨, 배달앱 요기요서 치킨 9종 4000원 할인

[아시아경제 문혜원 기자]교촌치킨은 이달 첫째주, 둘째주 주말(금, 토, 일) 총 6일간 배달앱 요기요에서 치킨 메뉴 9종을 4000원 할인한다고 7일 밝혔다.

할인 대상인 치킨 메뉴는 ‘발사믹치킨’, ‘리얼후라이드’, ‘치즈트러플순살’ 단품 치킨 메뉴와 교촌 인기 오리지날치킨(교촌오리지날, 레드오리지날, 반반오리지날, 허니오리지날)과 퐁듀치즈볼을 함께 즐길 수 있는 ‘퐁듀치즈볼 치킨 세트? 메뉴’와 교촌반반오리지날과 허니순살을 한번에 즐길 수 있는 ‘시그니처세트’, 라이스치킨과 웨지감자가 함께 포함된 ‘교촌라이스세트’다.

요기요 고객들은 앱에서 해당 메뉴 주문 시, 자동으로 4000원을 할인 받아 교촌치킨을 즐길 수 있다. 특히 7일부터 10일까지 사흘간 진행되는 행사에서는 요기요의 멤버십 할인 구독 서비스 요기패스에 가입한 고객을 위해 최대 1만원 할인 제공한다. 단 현장 결제 시에는 할인 적용이 불가하다.



