국보, O2O 공유 플랫폼 기업 옴니스와 MOU 체결

[아시아경제 장효원 기자] 주식회사 옴니스(대표이사 박성호)는 코스피 상장사 국보 국보 001140 | 코스피 증권정보 현재가 1,605 전일대비 25 등락률 +1.58% 거래량 974,683 전일가 1,580 2022.01.06 15:30 장마감 관련기사 국보, 빗크몬 거래소와 MOU…"업무협력 강화"국보, CRO사와 경구용 코로나19 치료제 인허가 대행 계약 체결국보 투자사 레드힐바이오 “코로나19 경구용 치료제, 오미크론에도 효과 있다” close 와 6일 업무협력 MOU를 체결했다고 발표했다.

옴니스는 O2O(Online to Offline) 서비스를 통한 공유 플랫폼 사업을 영위하고 있는 기업으로 전자지갑서비스와 계열사 및 자회사를 통해 전자결재(PG), 외환송금업, 메타버스 기술을 활용한 라이브방송 및 이커머스 서비스를 제공하고 있다.

이번 양사간 전략적 제휴를 통해 옴니스가 가진 유통망을 통한 O2O 사업의 노하우와 국보의 자회사 벅시의 공유 플랫폼 사업 노하우가 합쳐져 시너지 효과를 극대화 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

국보는 최근 가상자산거래소와 업무협약을 맺고 블록체인 기술 개발에도 진출하는 등 관련 기업과 외부 플랫폼과의 제휴를 통해 4차 산업혁명의 기반으로 한 사업 모델을 구축하고 확장하는 모양새다.

옴니스도 유통사업 활성화 및 메타버스 기술을 가진 계열사와 협력사를 통해 실시간 방송 및 이커머스 시장에 진출함으로써 기존 사업역량 강화 및 안정적인 신규사업 진출을 도모하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr