‘촌지’ 경험 0 … 울산교육청, 운동부 청렴도 측정서 ‘우수’

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 울산지역 학교 운동부가 ‘깨끗’하다는 것을 알려주는 한 조사결과가 나왔다. 지도자의 청렴도는 비교적 높은 편이고, 학부모가 지도자에게 촌지를 준 ‘부패’경험은 아예없는 것으로도 나타났다.

울산시교육청이 국민권익위원회 ‘2021년도 학교 운동부 청렴도 측정’ 결과에서 10점 만점에 8.31점으로 전국 상위권을 차지했다고 6일 밝혔다.

울산교육청의 점수는 다른 시도교육청 평균인 7.79점보다 높게 나왔다.

조사는 국민권익위원회에서 지난해 10월부터 한 달간 전국 초·중·고 운동부와 공립 예·체능고교 학부모를 대상으로 부패인식과 경험을 조사한 것이다.

울산교육청은 지도자의 갑질 행위와 회계 운영 적절성 관련 항목에 대해 평가하는 부패인식은 9.36점으로 나타났다.

교육은 부패 경험 부문에서도 타 시도교육청 평균 6.83점보다 높은 7.53점으로 나타났다.

학부모의 개인적인 촌지 관련 부패 경험률은 0%이다.

울산교육청은 각종 대회 참가경비와 전지 훈련 경비는 본청 홈페이지에 공개하고 운동부 운영 실태를 위한 특정감사를 실시하고 있다.

시 교육청 관계자는 “공익제보센터로 신고와 제보에 대한 모니터링을 지속해 비위자는 엄중 처벌하고 불합리한 제도는 개선해 건전한 조직문화를 조성하겠다”고 말했다.

