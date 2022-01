동신대 '스마트관광 아이디어 해커톤 대회' 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업단은 지난 4일 대학 대정3관 투게더홀에서 '관광 아이디어 해커톤 대회'를 성황리에 마쳤다고 5일 밝혔다.

이번 대회는 위트 코로나 시대 지역관광 활성화, 관광상품 아이디어 발굴, 광주·전남형 스마트관광 인재양성, 스마트관광 실무능력 강화 등을 목적으로 마련됐다.

동신대 재학생 등으로 구성된 10개 팀이 본선에서 관광 분야 전문가들의 자문을 받아 준비한 아이디어를 발표하고 심사위원들의 질문에 답했다.

우수 아이디어를 낸 팀에게는 30만~100만원의 상금을 시상했다.

연석주 동신대 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업단장은 "관광산업의 디지털 전환에 따라 스마트관광에 대한 중요성이 커지고 있다"며 "지자체와 협력해 지역관광 문제해결, 다양한 관광 아이디어 발굴하고 지역관광 활성화, 스마트관광 맞춤형 인재 육성에 힘쓰겠다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr