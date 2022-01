[아시아경제 강나훔 기자] KH E&T KH E&T 226360 | 코스닥 증권정보 현재가 1,335 전일대비 5 등락률 +0.38% 거래량 265,617 전일가 1,330 2022.01.05 15:30 장마감 관련기사 서울 그랜하얏트호텔 주차장 부지 개발 사업 2210억 PF[e공시 눈에 띄네]코스닥-13일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일 close 는 종속회사 케이에이치미디어에 130억원 규모의 채무보증을 결정했다고 5일 공시했다.

이는 자기자본의 11.94%에 해당한다. 채무보증기간은 오는 4월 5일까지다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr