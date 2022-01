지노바아시아, ‘2022 글로벌 엑셀러레이션 프로그램’ 참여 기업 모집

[아시아경제 유현석 기자] 스타트업 성장 지원기업 지노바아시아가 4차산업분야 유망 기업 집중 육성에 나선다.

지노바아시아는 경기도, 경기도경제과학진흥원(경과원)과 함께 ‘2022 지노바 글로벌 엑셀러레이션 프로그램’ 참여 기업을 모집한다고 5일 밝혔다.

지노바아시아는 지난해부터 판교스타트업 캠퍼스 10여개 기업을 입주시키고, 글로벌 네트워크 및 노하우를 활용해 스타트업들의 해외진출을 지원하는 ‘글로벌 엑셀러레이션 프로그램’을 진행했다. 올해 역시 ‘글로벌 엑셀러레이션 프로그램’ 참여 스타트업에게는 향후 1년간 △스타트업 캠퍼스 업무공간과 인프라 지원 △교육, 멘토링, 컨설팅, 네트워킹 등 해외 진출을 위한 특화 프로그램 △국내외 IR 데모데이에 참가할 기회 등이 지원될 예정이다.

회사 측은 지난해도 친환경(New Energy, Future mobility, Waste recycle), IT&AI(Blockchain), 바이오 및 헬스케어 등 4차 산업 분야 스타트업들을 대상으로 프로그램을 진행한 바 있다. 자율주행용 라이다 센서 모듈 개발 전문 기업 에스오에스랩, 반려동물용 체외진단기기 전문 기업유리벳코리아, 이스포츠 트레이닝 에듀테크 전문 기업 더매치랩, 탄소포집기능 등 배기가스 처리 장치 전문 기업 제이플에너지 등 10여개의 스타트업들이 IR데모데이 등을 실시했다.

지노바아시아 관계자는 “경기도와 경제과학진흥원의 적극적인 지원에 힘입어 지난 2년동안 글로벌 엑셀러레이션 프로그램을 성공적으로 마무리한 바 있다”며 “올해도 지노바아시아의 프로그램에 지원해준 기업들 대상으로 신중하게 10여개 기업을 선발할 예정”이라며 “선발된 기업들에게 지노바아시아가 보유하고 있는 글로벌 네트워크 및 노하우를 기반으로 성장할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.

‘2022 지노바 글로벌 엑셀러레이션 프로그램 in 판교’는 이날까지 신청 가능하다. 참여를 희망하는 기업은 이지비즈(경기 중소기업 지원 정보 홈페이지)에서 확인 가능한 공고문 내 포스터의 QR코드를 통해 신청서를 받아 이메일로 지원할 수 있다.

