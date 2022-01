산청군, 2022년 공수의 6명 위촉…가축방역 업무 추진

아프리카돼지열병, 구제역, 고병원성 AI 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 가축전염병의 선제적 예방을 위해 지역 내 수의사 6명을 ‘2022년 산청군 공수의’로 위촉했다고 5일 밝혔다.

공수의 위촉은 가축방역 사업의 원활한 추진과 아프리카돼지열병, 구제역, 고병원성 AI 등의 지역 유입을 효과적으로 차단하기 위해서다.

군은 강건호 수의사를 비롯한 지역 내 개업 수의사 6명을 공수의로 위촉했다.

이들은 1년간 가축방역 전반에 대한 업무를 수행하게 된다. 산청군 전 지역 가축에 대한 진료와 질병 예찰, 예방접종, 전염병 혈청검사를 위한 채혈, 양계농가 AI 진단키트 검사 등 방역지도 업무를 담당한다.

군 관계자는 “ASF와 구제역, 고병원성 AI 등 가축전염병 발생빈도가 갈수록 높아지는 만큼 공수의사 위촉·운영을 통해 현장 중심 방역시스템을 구축하고자 한다”며 “지역 내 축산농가들도 전염병 예방과 방역 활동에 적극적으로 협조해 주시길 당부드린다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr