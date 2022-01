경부고속선 부산행 KTX-산천 궤도이탈(1보)

서울역을 출발해 부산역으로 가던 KTX-산천 열차가 탈선하는 사고가 발생했다.

5일 한국철도(코레일)에 따르면 이날 오전 11시 58분께 서울역을 출발해 부산역으로 향하던 KTX-산천 제23열차가 영동~김천구미 간 영동터널 인근에서 객차 1량(4호차)이 궤도를 이탈했다. 이 열차는 오전 10시 30분 서울역을 출발해 오후 1시 13분에 부산역에 도착할 예정이었다.

사고는 터널 내 철제구조물이 떨어지면서 열차를 추돌한 것으로 전해졌다.

사고 후 열차 승객들은 비상대기 열차로 환승할 예정이다. 일부 열차는 일반선로 우회 수송하고, 나머지 열차들은 열차운행 안전 확보를 위해 상·하행 모두 대기 중에 있다.

한국철도는 현재 사고 원인과 부상자를 확인 중이다.

한국철도 측은 "사고 발생 즉시 긴급 대응팀을 투입해 복구작업을 벌이고 있으나, 복구작업에 상당 시간이 소요될 것으로 예상된다"며 "고속선 KTX 이용 고객은 타 교통수단 이용을 권장한다"고 밝혔다.

