동료 7명과 회사 사무실에서 술마시다 참변

경찰 "감염병예방법 위반도 살펴보는 중"

[아시아경제 유병돈 기자] 새벽까지 회사 동료들과 술을 마시던 20대 남성이 옥상으로 올라가다 계단에서 떨어져 숨졌다.

서울 양천경찰서는 5일 오전 1시께 양천구 목동의 한 건물에서 20대 남성 A씨가 추락해 병원으로 옮겨졌지만 치료를 받다가 결국 숨졌다고 밝혔다.

경찰에 따르면 당시 A씨는 회사 동료 7명과 함께 사무실에서 술을 마시던 중 담배를 피우기 위해 옥상으로 올라가다 계단에서 떨어진 것으로 조사됐다.

경찰은 건물 폐쇄회로(CC)TV 등 관련 증거를 확보한 뒤 함께 있던 회사 동료들을 조사한다는 계획이다.

경찰 관계자는 “새벽 시간에 8명이 함께 있었던 게 확인되면 감염병예방법 위반에 해당하는 사안으로 처벌할 수도 있다”면서 정확한 사건 경위를 파악 중이라고 설명했다.

